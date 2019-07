Kiko Hernández busca piso en directo a Terelu Campos: "Tiene caja fuerte, no la vas a usar mucho pero bueno, la tienes"

Situado en pleno centro de Madrid, Kiko Hernández ha visitado este jueves un piso perfecto para que su excompañera Terelu Campos pueda alquilar. A su llegada se ha encontrado con una simpática casera, Josefina, que le ha ido enseñando el piso: "Me llama gente que quiere vivir aquí pero que no tiene dinero, y gente para cotillear. El piso se alquila en 4.000 euros al mes".

Los colaboradores han tenido claro que ese piso no era para Terelu en cuanto han visto la cocina. "Ahí Terelu no cocina ni un gazpacho", ha dicho Nuria Marín. Además, han señalado que la casa parecía un laberinto y que todos los dormitorios son interiores. Cuando Kiko ha entrado en el vestidor ha visto una caja fuerte y dirigiéndose a Terelu le ha dicho: "Tiene caja fuerte, no la vas a usar mucho pero bueno, la tienes".