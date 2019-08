Kiko Jiménez ha interpuesto una demanda contra Javier Negre por las declaraciones sobre el altercado de él y Sofía en un restaurante de Marbella

Han sido muchas lasque hemos escuchado sobre este percance yha dado también su visión defendiendo que la pareja intentó no pagar la cuenta haciendosociales. El equipo de 'Sálvame' ha hablado con la metre del restaurante, que niega todo y defiende que Kiko y Sofía se comieron una mariscada y

Negre, que ha estado viendo el programa, dice que ha hablado con un policía que se presentó en el restaurante por las 'malas formas' de Kiko, versión que también apoya David Valldeperas. Luis Rollán también ha querido dar su versión y niega que Kiko y Sofía no quisieran pagar: "Me cuentan que fueron a cenar y que en ningún momento hubo una petición por parte de ellos de no pagar".