Kiko Matamoros nos canta 'Torito guapo' con un look irreconocible: ¡Con pelo y capa!

Aunque no tengamos fiestas patronales, 'Sálvame' no quiere que nos quedemos sin las típicas verbenas así que, cada semana, un colaborador se caracteriza para versionar un hit del verano. Esta vez le toca a Kiko Matamoros.

"Es un tema que no me gusta y se me hace cuestas arriba", se quejaba Matamoros y es que le tocaba cantar por el Fary, en concreto, el tema 'Torito guapo'. "Tiene porte, le echa morro, pero cantar no canta", decía Alejandro Abad.