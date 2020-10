Antonio Montero saca de sus casillas a Kiko Matamoros: "¡Tú eres tonto!"

“¡Si lo has hecho tú!”, reprochaba a su compañero y Kiko Matamoros le respondía: “Tú eres tonto”. No era el único adjetivo, también le calificaba como “simple” y “facilito”, pero su compañero no entendía el enfado.

Sin embargo, Kiko matizaba que una cosa es defenderse de un ataque y otra desmentir lo que tu hijo está diciendo.