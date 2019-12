Kiko Matamoros se arrepiente de haber hablado sobre Cayetano Rivera: "Me duele, tenía que haberme frenado"

Carlota Corredera ha preguntado a Kiko Matamoros cómo es su relación actual con los hermanos Rivera. "En este momento lo ignoro. No sé qué pensará Cayetano de mí por haber participado en esta historia. A veces he pensado que debería haberme callado y no haber dado según que informaciones. Siempre hemos tenido un trato correcto pero no tenemos contacto de hablar ni de quedar. Yo de verdad que he repasado cómo he estado y creo que me he dejado llevar por la corriente y tenía que haberme frenado", confiesa el colaborador.