Kiko Matamoros, ante las críticas de sus compañeros: “No es un cabreo, es pena”

Estos comentarios no enfadan a Matamoros, más bien le producen “pena”. Le molesta que la verdad “se retuerza” e insiste en que siempre ha dicho que le hablaron de posibilidades, de todos los escenarios que podían encontrarse: “No he contado otra cosa que lo que a mí me han dicho los médicos a cada momento, no soy tan desgraciado ni tan frívolo”.