La relación entre Kiko Matamoros y su hijo Diego mejora: "Me contestó al mensaje en unos términos cariñosos celebrando que la cosa estuviera controlada"

En el ratito de sillón que ha tenido Kiko Hernández con Kiko Matamoros tras su vuelta a 'Sálvame', Hernández le ha dicho que aunque Kiko afirma que no tiene relación con su hijo Diego alguien le ha confirmado que se está mensajeando bastante con él. El colaborador le ha respondido: "Cuando tuve el diagnóstico a los primeros que se lo comuniqué fue a mis hijos y a Marta y me han contestado todos. Diego me contestó en unos términos cariñosos celebrando que la cosa estuviera controlada".