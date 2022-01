Kiko Matamoros ha protagonizado un emotivo momento al recordad un problema de salud. Todo ha comenzado cuando Carmen Alcayde le ha preguntado si todavía mantiene una buena relación con Pipi Estrada. "Sí, desde que tuve un problema físico importante, él se puso en contacto conmigo, me dijo que me deseaba lo mejor y tal. Me demostró una calidad humana que no he olvidado y tenemos mucho contacto personal", ha respondido él.

"¿Te estás emocionando?", le ha preguntado la colaboradora. "Sí, porque fue muy duro y sé cómo lo pasé. Me detectaron un tumor. Afortunadamente se me extirpó y no se me ha reproducido ni he tenido ningún problema. Me estoy haciendo los controles, una vez al año", explica el tertuliano.