Kiko Matamoros tacha de "humillante" el acercamiento de Estela Grande y Kiko Jiménez: "Me duele el corazón verles comiéndose la boca"

Los afectados no se han pronunciado pero quien sí lo ha hecho ha sido Kiko Matamoros, quien ya sabemos que no mantiene buena relación con su nuera, Estela. "Me parece una vergüenza " , ha reprochado.

Pero no es lo único que ha dicho al respecto. El colaborador cree que no solo se han rozado los labios y le molesta ver las imágenes: "Me duele el corazón al ver a Estela y a Kiko comiéndose la boca. Me parece una humillación innecesaria para mi hijo y no sé si lo perdonará…", ha explicado.