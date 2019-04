Kiko Matamoros estuvo al borde del infarto antes de declarar la guerra económica a Makoke, según Kiko Hernández

"Ya tengo cita con Hacienda para declarar que los bienes son míos, los oculté y que se los queden, se acabó la broma", así de contundente se ha mostrado Kiko Matamoros en su entrevista a Kiko Hernández. Se refiere a las casas que están a nombre de Makoke pero, asegura, ha pagado él: "No me voy a comer el marrón de Hacienda yo solo". Para Kiko Hernández, esto es "un jaque mate" a Makoke y añade que, apenas unas horas antes de la entrevista, Matamoros ingresó con un fuerte dolor abdominal y 21 de tensión: "Al borde del infarto".

“Nadie me va a tomar el pelo más”, así de contundente se muestra Kiko Matamoros en la entrevista que concedió a Hernández: “Llevo dos décadas manteniendo a Makoke y a su hijo Javier y no me voy a comer el marrón de Hacienda con una deuda de cerca de millón y medio yo solo”. Y es que Kiko ha dejado claro que las dos casas las ha pagado él aunque ambas están a nombre de su exmujer: “Como ella ha saldado su deuda y han venido a por mí, ya tengo la cita con Hacienda para declarar qu e esos dos bienes son míos, los oculté y que se los queden, se acabó la broma”.

Es más, el colaborador ha contado que pidió a Makoke que vendiera los inmuebles pero no lo ha hecho y le ha mentido en los motivos: “Me dice que no los quieren nadie y es mentira, no los quieren porque piden mucha pasta”. Y lo dice porque lo sabe y lo ha comprobado a través de su hija: “Laura hizo una oferta por la casa de Majadahonda y la rechazó, no sé qué quiere, no le voy a dejar ni un euro ni tampoco voy a asumir ninguna deuda”.