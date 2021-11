No quedó en más que una pelea de unas pocas horas, la pareja no tardó en arreglar las cosas pero la polémica ha durado mucho más en desaparecer y Makoke ha abordado lo sucedido en 'Viva la vida'. La exmujer del colaborador de 'Sálvame' sonreía y restaba importancia a la situación, pero luego decía algo de la nueva novia de su ex: "En cierta manera me daba penilla de Marta".