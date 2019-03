Carlota Corredera y Belén Esteban, contundentes con Matamoros: “Fue impresentable”

Después de que el público y los colaboradores se posicionasen el conflicto de Kiko Matamoros y Makoke, era el turno de Carlota Corredera. “Creo que lo que pasó el sábado ninguno de los dos lo deseaba. La diferencia el autocontrol que tuvo ella y el cero autocontrol que tuvo él. Y yo desde aquí, aunque Kiko lo haya retirado, tengo que condenar que llames a tu mujer, a la madre de tu hija, ‘cerda’ y ‘golfa’, es impresentable. Hay límites que no se pueden pasar, y no digo que Makoke no los sobrepasase también.”, aseguraba la presentadora.