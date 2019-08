La operación de Kiko Matamoros ha ido “muy bien”, los médicos son “optimistas” y ha estado acompañado por sus hijos

Diego Matamoros ha visto a su padre

Lo que nadie esperaba, dados los múltiples conflictos, es que apareciera su hijo Diego, que ha llegado cuando su padre ya estaba en quirófano: “Ha podido ver a todos sus hijos, todo genial, apoyando a su padre”. Ella no ha podido ver el encuentro entre padre e hijo, ya que se ha producido en el pasillo, pero sabe que se ha desarrollado bien y que han intercambiado algunas palabras. Solo ha faltado Laura Matamoros, que se encuentra de viaje en Argentina. Ella quería regresar, pero su padre le ha disuadido.

"Voy a estar a su lado, una pareja es en la salud y en la enfermedad"

Además, Marta ha dejado claro que su intención es estar al lado de Kiko: “Cuando me dijo si era algo malo lo mejor sería no continuar con la relación le dije que voy a estar a su lado, una pareja es eso, en la salud y en la enfermedad: voy a estar a su lado peor esperamos que no sea nada”.