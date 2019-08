Kiko Matamoros confirma el resultado de la biopsia: "No se ha producido el cáncer que se produce cuando el tumor evoluciona"

El pasado lunes 12 de agosto, Kiko Matamoros recibía el alta tras una intervención quirúrgica en la que le extirparon un tumor que tenía en la vejiga. Los resultados de la anatomía patológica confirman que el tumor es benigno : “No me ha producido ningún tipo de daño en el intestino y no se ha producido el cáncer que se produce cuando evoluciona”, ha explicado el colaborador, confesando que está de enhorabuena y muy contento.

El colaborador se ha puesto en contacto con ‘Sálvame’ para contar la última hora sobre su estado de salud. Además, ha confirmado que ha sido él el que ha dado a conocer los resultados: “Lo he facilitado yo. Se lo hubiera dicho a cualquiera porque no tenia ningún interés en no decirlo, estaba eufórico y quería decírselo a todos”.