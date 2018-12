Kiko Matamoros: “Si Makoke y Tony Spina viven juntos, espero que no sea en una de las casas que he pagado yo”

Kiko Matamoros ha confesado en Sálvame que no ha comprado la revista ‘Lecturas’ en la que Makoke y Tony Spina salen juntos, abrazados y diciendo que les gusta “todo del otro”. Para solucionarlo, el programa ha montado un vídeo con todos los detalles de la entrevista y ésta ha sido la respuesta del colaborador: “Espero que Tony Spina no chuleé a Makoke”.

Otra cosa que no le ha gustado a Kiko es que Tony haya dicho que Makoke “ha rejuvenecido” desde que le conoce a él. “Mira que siempre he hablado bien de este chico, pero creo que tiene que crecer un poco”, ha añadido. Además, Matamoros ha dicho que no le gusta la foto de la portada en sí misma y que no entiende por qué Makoke ha hablado de él en el desglose de la entrevista.