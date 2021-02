Kiko Rivera: "Hubo momentos de estar mucho tiempo en el internado sin ver a tu madre y tu familia"

Gustavo se interesó por saber cómo había pasado Kiko Rivera sus años en el internado . El hijo de Isabel Pantoja relataba que aquello era "en cierto modo una cárcel" y que a menudo le costó estar separado de su familia. " Mi madre siempre estaba trabajando. Me iba a recoger mi tío o me cogía yo el tren o el autobús, donde fuera. Pero que tampoco ha sido de los peores años de mi vida en el internado", confesaba.

Kiko Rivera habla de las amistades de su madre: "La mayoría son chupópteros"

"Ojalá no entre, de verdad te lo digo de corazón que ojalá no entre. Primero por él porque le tengo cariño y segundo por mi madre porque lo va a pasar mal. Si mi madre es feliz, automáticamente yo soy feliz. Mi madre no está por interés, está por amor", decía respecto a la que entonces era la posible entrada en prisión del exalcalde de Marbella.