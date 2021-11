'Sálvame' destapa la gran 'mentira' de Kiko Rivera en el 'Deluxe': lo que dijo de Anabel Pantoja

Pero hay otra versión y es la que dio la propia Raquel Bollo, que fue una de las principales protagonistas. Kike Calleja nos la transmitía en 'Sálvame' y es que la también colaboradora contó que Anabel no le dijo a su primo que había hablado con su madre, sino que llamó a Irene Rosales, ella le pasó el teléfono a Kiko y le transmitió su inquietud porque no sabía cómo iban a “reaccionar” en Cantora ante su visita.

“Le transmitió ese miedo, no que Isabel Pantoja le dijera que no vaya”, insistía Kike Calleja. Además, nos recordaba que ese mismo día, Isabel le pidió a Anabel que no acudiera a Cantora porque no iban a llegar a tiempo a la incineración y que se casara "tranquila".