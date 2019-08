Drama: un comentario de Ania provoca la furia de Lydia Lozano: "Eres mala"

Todos contra Ania, que acaba llorando

"¡Por ahí no, por ahí no!", ha gritado inmediatamente Mila Ximénez mientras Carlota Corredera corría tras Lydia. La presentadora pedía a Ania que no hiciera comentarios sobre complejos o no de nadie y Gema López se sumaba a la defensa. Y Ania, asegurando que no había querido criticar el físico de Lydia, acababa también entre lágrimas.