Viven en una chabola para ahorrar y poderse comprar una casa: "Tendremos que quedarnos aquí mucho tiempo"
Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', ha querido recalcar que vivir en una vivienda es "ilegal"
'Vamos a ver' consigue el compromiso de una okupa de abandonar la vivienda de Pedro: "Me voy a marchar. No sabía que la había comprado”
Jesús y Manuela son una pareja joven que se ha mudado a una chabola para ahorrar y tener alguna opción de poder comprarse una vivienda. Su situación económica es complicada, ya que se han quedado sin trabajo.
Esta pareja se ha mudado a esta chabola, algo que Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', ha querido recalcar que es "ilegal", ya que sus ingresos no les permiten poder alquilar una habitación y ahorrar: "Es inviable", han destacado.
"Yo tengo 19 años y no tengo mucha experiencia trabajando, por eso tengo que estar buscando diferentes trabajos. Ahora no encuentro nada, pero yo quiero trabajar y largarme de aquí", ha apuntado Jesús.
Manuela ha asegurado en 'Vamos a ver' que viven en esta chabola porque quieren
Manuela ha asegurado que se encuentra allí porque quieren: "En una habitación se puede vivir mejor, pero también tiene desventajas como tener que compartir el baño, que la gente sea sucia y cosas así".
"Teneos familia, pero ellos están en la misma situación que nosotros o incluso peor y nadie nos puede ayudar. Mi madre cobra 700 euros al mes para vivir", ha añadido Jesús durante la entrevista.
Esta pareja cree que tendrán que pasar una larga temporada viviendo en esta chabola para poder acceder en el futuro a una vivienda.