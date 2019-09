Belén Ro se enfrenta a Lydia Lozano por su club de fans: "Si la representan, Lydia es partícipe del delito y se convierte en delincuente"

Un club de fans de Lydia Lozano ha retuiteado diversos tuits en los que le critican e insultan y este ha sido motivo de enfrentamiento entre colaboradoras. Un pique inicial ha acabado en enfrentamiento ya que, tras ver los tuits, Belén ha recordado que se trata de un delito y aunque Lydia ha condenado el insulto en sí, no ha hecho lo mismo con su club de fans.

La tensión iba en aumento y ha terminado por estallar con este comentario de Belén Rodríguez: “Si representan a Lydia, al final Lydia es partícipe de delito y se convierte en otra delincuente. Y si no, que no lleven su nombre”.

No había terminado la frase y Lydia ya se estaba marchando de plató hecha un mar de lágrimas, ante la indignación de Belén Ro: “¡A la que insultan es a mí!” Jorge Javier corría tras Lydia que, desde dirección, se quejaba: “¡Me has llamado delincuente!”

Pocos segundos después, la propia Belén Ro rectificaba: “Peores cosas me llama el club de fans que lleva tu nombre, pero te pido perdón por lo de delincuente, me refiero a que tu club de fans está cometiendo un delito”. Pero Lydia no sabía que había habido insultos, creía que todo era una provocación y las amigas han zanjado lo sucedido con un par de besos.