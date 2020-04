Lydia Lozano se toma a broma los insultos: "Me han mandado estas luces para que se me vea menos vieja"

Segun Miguel Frigenti, Alejandra Rubio llamó "vieja de m..." a Lydia Lozano, a la colaboradora no le sentó muy bien, sobre todo porque sentía que la hija de Terelu Campos le miraba "por encima del hombro"... pero ha decidido tomárselo a broma.

Eso sí, ella se ha tomado a guasa la polémica y nos ha mostrado los dos focos que le han dado diciéndonos: "Tengo aquí unas lucecitas para que se me vea menos vieja". Lo cierto es que la calidad de la imagen mejoraba pero, cuando Lydia nos mostraba los focos, más bien parecían espadas láser, así que nos inundaba la banda sonora de la Guerra de las Galaxias: "¡Que la fuerza te acompañe!"

Alejandra negó haber utilizado estos términos

Sin embargo, Alejandra Rubio ya negó haberse dirigido así a Lydia Lozano, en primer lugar porque no son palabras que ella suela utilizar y en segundo porque no tiene nada en su contra. Sin embargo, Lydia da crédito a las palabras de Frigenti porque cree que no tiene necesidad de inventárselo y confía en él.