Miguel Frigenti, tras la polémica con Alejandra Rubio: "No he traicionado a nadie"

Él no quiso dar nombres, pero Belén Esteban lo hizo por él: la colaboradora sabía que el coordinador de Frigenti, Miguel Ángel Nicolás, le confirmó a su compañero haber escuchado el mismo comentario que él. Sin embargo, Nicolás lo negó luego y matizó que no había escuchado este comentario en concreto.

La situación derivó en un conflicto entre ellos en el que Frigenti se quejaba de que le hubieran dejado "con el culo al aire", pero la tensión se rebaja con los días. Frigenti se ha sometido al PoliDeluxe para desmotrar su verdad y ha dejado claro: "Yo no he traicionado a nadie. Al parecer, él no lo entendió bien, dice que no lo escuchó y le creo".