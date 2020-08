Lydia Lozano llora contando por primera vez algo sobre Carmina Ordoñez: "Me llamó la noche en la que murió"

Hasta tal punto llegaba la relación entre ambas que Carmina llegó incluso a pedirle que escribiera sus memorias : "Me dijo que cogiera una grabadora y que escribiera sus memorias, yo le dije que no por la que se podía armar (...) Ahora me arrepiento porque habría sido un puntazo".

Lydia Lozano no ha podido reprimir las lágrimas al recordar algo que nunca antes había contado por miedo a que no la creyesen: "Carmen me llamó la noche en la que murió para decirme que estaba muy guapa en televisión, eso lo sabe Eva, pero no lo he contado porque no me iban a creer".