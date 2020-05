Querían saber si jugaba con la información o si buscaba protagonismo: lo que sabemos del polígrafo de Lydia Lozano sobre Ylenia Carrisi

El secreto de Lydia Lozano

Esto fue lo que pudimos leer en el pantallón en plató y, acto seguido, Lydia Lozano se levantó y se fue llorando: “Hasta luego”. Solo nos dijo que las puertas se blindaron, que bajaron a verlo altos directivos y lanzaba un ultimátum: “Se firmó que no se podía emitir, si se emite, me voy”. Y hasta Kiko Hernández cree en su palabra. Ni si quiera sabe los resultados de ese Poli, nunca le dieron los resultados pero tampoco quiere saberlos.

La recreación del polígrafo de Lydia Lozano

El objetivo: saber si Lydia Lozano creía en su información

“Todo el mundo quería verlo”, se quejaba Lydia marchándose de plató y Kiko nos contaba entonces que es cierto. Recordando la polémica, nos enumeraba algunas de las preguntas que se le formularon: “¿Te lo has inventado todo?” “¿Te gusta el protagonismo?” “¿Te has ido a Santo Domingo y has dicho que eras de otra productora?”