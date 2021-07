Kiko Hernández ha querido conocer las impresiones de Lydia Lozano sobre la noticia. La colaboradora ha dicho que no sabía nada, pero no ha querido implicarse más en un tema que le ha hecho mucho daño: “Solamente pienso en que yo dije que no volvería a hablar del tema. Ya hace dos años se me puso en mitad del plato con una noticia de que estaba en convento en California. Llamad a los periodistas [que han publicado la noticia]: No tengo nada que decir y Dios me libre”.