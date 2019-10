El Maestro Joao se deshace en lágrimas y confiesa a Carlota Corredera: “Tengo miedo”

“He estado muy mal”, ha dicho el Maestro y es que no le gusta nada hacer “daño” a la gente que quiere. Cuando vio a Pol, sintió su “dolor” y es que se ha enterado a través del reality de que el Maestro le fue desleal. Sin embargo, Joao no era consciente porque para él, las cámaras pasan a ser parte del “paisaje” en ‘GH VIP’ y no era totalmente consciente de lo que había contado.