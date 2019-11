El novio de Joao sufre un vahído al verse descubierto por un polémico audio

Sabe quién le ha traicionado. Señala a un amigo, Maxi, quien ya le traicionó hace tan solo 24 horas diciendo que no son amigos, que en realidad son novios y desde hace 11 años. "Se ponen en contacto unos a los otros y se pasan informaciones haciendo daño a las personas", se ha quejado Alberto, negándolo todo: "¿Ahora que salgo en público lo sacan todo? ¿Por qué no me ha dicho antes que me ha grabado?"