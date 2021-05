Manuel Cortés y Junquera han roto, según Kiko Hernández

La pareja llevaban seis años de relación y dieron la bienvenida a su primera hija hace apenas unos meses. Sin embargo, parece que la ruptura ya no tiene vuelta atrás: "Es definitivo y espérate...", advertía el colaborador de 'Sálvame'.

"Espero que se repita la historia de Aguasantas"

"Me he enterado por un allegado de Junquera que quería que se supiese la noticia", añadía Hernández, que esperaba que no se repitan situaciones como las vividas tras la ruptura de Manuel con su anterior pareja, Aguasantas.