María Jesús Ruiz ha vuelto con su novio Curro a pesar de la polémica: "Él me ha dicho que jamás me engañó"

María Jesús Ruiz nos contó que tenía nuevo novio y, ese mismo día, saltó la polémica: Curro llevaba 15 años casado y aún no se había divorciado. Meses después, nos confiesa que sigue con Curro, que le pide perdón cada día y que, en realidad, no le mintió: “Él me ha dicho que jamás me engañó, dijo que estaba separado”.