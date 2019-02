María Lapiedra publica una foto de la exmujer de Gustavo González: “Para María, mi ex ha sido como una rival”

telecinco.es

Gustavo González confesó en directo que había roto su matrimonio tras más de 30 años y que durante los últimos había sido desleal a su exmujer con María Lapiedra. Desde entonces, las polémicas no cesan y ahora aún más ya que, aunque nunca se ha visto una imagen de Toñi, María Lapiedra ha publicado una foto en redes sociales. Visiblemente afectado, Gustavo ha explicado que todo sucedió tras un enfado, que María eliminó la imagen después y califica lo sucedido como un "gravísimo error".

María Lapiedra publicó en redes sociales una foto de Toñi, exmujer de Gustavo González, aunque después la eliminó. Esta decisión ha tenido consecuencias y es que ella se ha caracterizado por mantener su silencio y su anonimato a pesar de las mil polémicas que han surgido desde que se conoció la ruptura y la deslealtad del colaborador de ‘Sálvame’.

Desde ‘Sálvame’, Gustavo ha criticado el que cree es un “gravísimo error” de su pareja y ha pedido disculpas porque se siente “responsable” de todo. El paparazzi no cree que haya una guerra entre su expareja y su novia pero sí ha apuntado que, quizá, a María le ha molestado que defienda el hecho de que haya querido permanecer alejada de los medios: "Para María siempre ha sido como una rival... ¡Pero si me he separado! Ni yo querría volver con ella ni ella quería verme en pintura".

Pero ¿por qué decidió María publicar esta imagen? Al parecer, estaba molesta porque la exmujer de Gustavo mira sus fotos y stories en redes sociales y a esto se sumó un detonante por el que María se sintió “minusvalorada”: “María ha sido muy bien acogida por mi familia, la tienen mucho cariño y ha habido un evento este fin de semana, a ella le hubiera gustado estar y yo le dije que viniese, pero es complicado y ella se sintió poco valorada. En eso, en parte, le doy la razón”.

Los motivos de María Lapiedra para publicar la foto

"Es un mentiroso", ha dicho María de su chico en un mensaje a Kiko Hernández, negado que vea a la exmujer de Gustavo como una rival. Poco después, la hemos escuchado explicando sus motivos: Explica que Toñi mira cada día sus fotos, sus stories y siente que está “súper obsesionada”, algo que no entiende dado que ha pasado más de un año: “Que haga su vida”.

¿Han roto Gustavo y María?

Lo ocurrido ha provocado tensión en la pareja y el enfado ha sido inevitable: “Me gustaría que fuera compatible estar con María y recuperar a mis hijos, esto ha supuesto cinco pasos atrás en la relación con ellos”. Eso sí, el colaborador ha dejado claro que a pesar de todo, no han roto: “Tuvimos un momento que no sabíamos si seguir o no y lo que queremos es construir, ojalá sea posible”.

Gustavo González se emociona

Finalmente, Gustavo ha agradecido que 'Sálvame' haya decidido no mostrar la imagen publicada por María. Además, muy emocionado, ha hecho toda una declaración a sus hijos: “Quiero reiterar lo mucho, mucho, que les quiero, voy a pelear por ellos siempre, por su tranquilidad y ahora mismo entiendo que no tengan esa tranquilidad que merecen… ojalá esto nos sirva para no seguir cometiendo errores, reiterando que el que más errores ha cometido, soy yo”.