Lorena Romera 17 ABR 2026 - 09:00h.

La ex de Kiko Rivera y su pareja han anunciado la nueva etapa que inician, en pleno revuelo mediático

El hijo de Isabel Pantoja muestra el acuerdo de separación que prueba cuánto dinero le pasa a Irene Rosales

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Irene Rosales y su novio Guillermo han comunicado una feliz noticia. Lo han hecho a través de sus respectivos perfiles de Instagram, haciendo partícipes a sus seguidores de la emoción que sienten con esta nueva etapa que comienza para ellos. En pleno revuelo mediático, a raíz de la última entrevista en '¡De Viernes!' de Kiko Rivera, que ha lanzado duras acusaciones contra la madre de sus hijas, la pareja está más unida que nunca, refugiándose ahora en este proyecto que les hace estar más fuertes.

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Guillermo ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Colonia, Alemania. El dueño de una empresa de césped artificial, sector en el que ya tiene una trayectoria consolidada, ha decidido expandir sus metas y lanzarse al apasionante mundo del fitness. Desde allí, el andaluz ha anunciado sus planes; un reto que afronta de la mano de Irene Rosales, que no ha dudado en mostrarle públicamente su apoyo incondicional.

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"Estoy aquí en Colonia, Alemania, donde normalmente todos los años se celebra la feria de césped artificial, pero ahora voy a emprender un proyecto muy ilusionante para mí, dedicado al mundo del fitness. Me asocio a un amigo mío, que es especialista en este mundo para dedicarnos a lo que es el montaje de gimnasios completos: salas de fitness , salas de crossfit, hyrox... Todo lo relacionado con el mundo saludable", ha señalado a través de su perfil de Instagram.

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Una etapa que emociona de igual manera a Irene Rosales. "Nuevos proyectos cargados de ilusión y mucha fuerza. Feliz de ver el cariño y las ganas que le pones a todo", ha comentado la colaboradora de 'El tiempo justo' a través de sus redes sociales, donde ha compartido una imagen de su pareja en esta feria del deporte, que es "una de las más grandes que hay a nivel mundial".

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"Hemos venido a cerrar acuerdos con proveedores y a aprender cómo funciona este mundo. Nos formaremos durante unos días", ha señalado Guillermo, ilusionado con este proyecto con el que se afianza como empresario más allá del sector del césped artificial, probando suerte en el mundo del fitness.