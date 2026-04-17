Israel avisa que mantendrá el despliegue de sus tropas en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego alcanzado

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El acuerdo de alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel ha entrado en vigor esta medianoche después de las negociaciones que ha impulsado Estados Unidos. Las celebraciones han inundado las calles de las diferentes ciudades libanesas con banderas y música, entre coches que tocaban el claxon, tras más de un mes de ofensiva militar israelí. Pocas horas después, El Ejército de Líbano denuncia "varias violaciones" del alto el fuego.

El Ejército del Líbano ha denunciado "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes sobre una serie de pueblos, según el comunicado oficial emitido, en el que describen como "violaciones del acuerdo". Además de advertir a los ciudadanos de estar alertas y no regresar a sus pueblos y localidades, algo que no ha sido escuchado y las carreteras se han llenado de vehículos de personas que ya emprendían la vuelta a sus casas, tras la invasión de las tropas israelíes.

"El mando del Ejército renueva su llamamiento a los ciudadanos a abstenerse de regresar a los pueblos y localidades del sur", ha insistido el Ejército libanés en un mensaje publicado en redes sociales donde ha advertido de "varias violaciones del acuerdo" tras el registro de "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos".

La fuerza de seguridad ha insistido sobre la "necesidad" de "cumplir con las directrices de las unidades militares desplegadas para preservar la seguridad, especialmente durante las horas de la noche, y evitar acercarse a las zonas peligrosas", al tiempo que ha señalado que su mando "continúa tomando las medidas necesarias para preservar la seguridad de los ciudadanos".

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Israel avisa que mantendrá el despliegue de sus tropas en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado poco después de entrar en vigor el acuerdo, que mantendrá su despliegue de posiciones en el sur de Líbano. El portavoz en árabe de las mismas, Avichai Adrai, se ha dirigido a los residentes del sur de Líbano para instarles a "no trasladarse al sur del río Litani" por cuestiones de seguridad, según el mensaje publicado en sus redes sociales.

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La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que terminará el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

Los muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.