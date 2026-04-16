Natalia Sette 16 ABR 2026 - 16:59h.

La pareja ha elegido un nombre con raíces asturiana y sus seguidores les han dejado una oleada de comentarios negativos

Marta Castro explica el método de lactancia que seguirá con su hija en común con Rodri Fuertes

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Marta Castro y Rodri Fuertes están ahora mismo en una nube. Su primera hija en común llegaba a sus brazos el 15 de abril a las 10:16 de la mañana. Al publicar las primeras imágenes de la bebé, también desvelaron el nombre escogido para ella. Aunque los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ lo escogieron con todo el amor del mundo, han recibido duras críticas por parte de sus seguidores.

Tras una larga e insoportable espera , los papis por fin están con su pequeña y no pueden quitarle los ojos de encima. Hace 7 meses que la pareja compartió que esperaban a su primera hija en común y aunque han publicado cada paso del proceso, algo que habían mantenido en secreto era el nombre. Es lo único que eligieron no compartir con su comunidad, hasta ahora.

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El nombre elegido ha sido Covadonga, con raíces asturianas, como la propia Marta. El origen del nombre procede de la cultura celta y del río Deva, que recorre parte importante de Asturias. El nombre del río es una palabra celta y significa ‘la señora’, haciendo referencia a una figura divina de origen pagano.

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Más tarde, ese apelativo es adoptado por la cultura cristiana y se extiende la historia de la virgen de Covadonga. La tradición indica que esta virgen ayudó a los cristianos a derrotar al ejército árabe provocando un desprendimiento de rocas en la batalla de Covadonga. De hecho, actualmente la Virgen de Covadonga cuenta con un santuario muy conocido en toda España.

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A lo largo de los años, al nombre de Covadonga se le ha atribuido la personalidad de las personas que se llaman así. Este en específico está ligado a mujeres fuertes, trabajadoras y sin miedo. Con la elección de este nombre, Rodri y Marta auguran un futuro brillante y lleno de oportunidades para su pequeña.

Las duras críticas que han recibido por el nombre

Aunque la pareja está encantada con el nombre y muchos de sus seguidores lo han tildado de ‘precioso’, hay muchas opiniones contrarias. “¿Covadonga enserio?...anda que cuando tenga la chiquilla uso de Razon, jajajaj que lastima”, le ha escrito una usuaria en la publicación del nacimiento de la niña. Rodri, que no piensa quedarse callado antes las críticas que pueda recibir su pequeña, ha contestado contundente.

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“ Pero “Manuela”, ¿hacerte una cuenta para esto? Lastima da la gentuza como tú”, le ha contestado tajante el exconcursante de ‘Gran Hermano’. Otros han optado por dar una de cal y otra de arena: “Que bonita es por favor. Ponedla otro nombre más bonito que ella es muy bonita”. El influencer vuelve a contestar: "¿Cuál prefieres que le pongamos? Así voy a tiro hecho. Bonita"

Otros han ido más allá y han pensado en qué hará su hija cuando crezca y sea consnciente del nombre que le han puesto. “Seguro se lo cambia cuando sea mayor, Covadonga tela telita tela”, ha escrito con ironía. Con este ‘hater’, Rodri ha sido especialmente duro: “Menuda subnormal mi amiga”. “Pobrecita que nombre le habéis puesto,no tienes perdón”, ha comentado otra persona. Este ya se ha quedado con contestación.

Con esto queda demostrado que el creador de contenido no está dispuesto a aceptar ninguna crítica ni comentario negativo que se haga con respecto a su hija. Aunque esté acostumbrado a lidiar con el escrutinio público, hay ciertas cosas que no va a tolerar.