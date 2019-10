María Patiño lamenta no haber percibido lo triste que estaba Mila Ximénez: "Entró muy mal a 'Gran Hermano VIP"

Mila Ximénez desde que entró en 'GH VIP' no encuentra su sitio en la casa. En varias ocasiones ha mostrado que no está bien anímicamente y que lo está pasando mal e incluso se ha vuelto a plantear abandonar el concurso. Sus compañeros creen que en el fondo no quiere abandonar porque para ella sería un fracaso, pero todos coinciden en lo mismo: para ver así de mal a su compañera y amiga, mejor que esté fuera.

Convivir con gente que no conoces o con quien no tienes confianza es difícil, pero los colaboradores creen que hay algo más. “Yo no considero que lo más duro para ella haya sido entrar en esa casa porque ha tenido una vida muy complicada”, ha contado María Patiño. Además, la colaboradora ha dicho que le da mucha “pena” ver a su amiga así porque nunca se imaginó que pudiese estar tan mal. Según la colaboradora, Mila tiene muchas inseguridades con su físico y el paso del tiempo le está pasando factura y asegura que su compañera no lo quiere "reconocer": "Proyectaba una seguridad que no tenía".