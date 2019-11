María Patiño estalla con la actitud de Belén Ro: “No se puede trabajar contigo”

En el plató se estaba debatiendo sobre la discusión de Antonio David Flores y Alba Carrillo, cuando María Patiño se ha ido al sitio del director muy enfadada. Al verla hacer aspavientos con los brazos, Paz Padilla ha querido saber qué pasaba y se ha encontrado con un roce entre compañeros. María Patiño tenía la sensación de que se estaba hablando de amistades y no de ‘GH VIP’ y no le parecía bien. Se refería a Belén Ro, con quién según Patiño últimamente es muy difícil trabajar “A mí me encanta discutir, pero a mí no me hace de menos nadie, aquí no se está hablando del concurso, se está hablando de amistades y así no se puede trabajar… Plantéate lo que te pasa… No me gustan las actitudes tuyas, no las opiniones”. Belén se ha mantenido en la postura del “No soportáis una opinión diferente”, pero ha terminado confesando “A mí Antonio David no me gusta desde nunca y su concurso está siendo una mierda”.