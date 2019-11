A raíz de su intervención en el PoliDeluxe, Diego Matamoros contó que tuvo más que amistad con Ylenia Padilla. Cuenta que solo tuvieron un encuentro y que no hubo más porque Ylenia quería ir más allá en la relación…

Sin embargo, la aludida lo ha desmentido en ‘Sálvame’: “No sé qué necesidad tiene de decir que el motivo fue ese porque ni se acordará. No me planteé tener algo serio con él y no fue una vez, fueron unas cuantas”.