María Patiño, derrumbada, le pide perdón a Mila por no haber estado a su lado en el cáncer: "Haré mejor las cosas"

Jorge Javier Vázquez preguntaba en directo a María Patiño y Mila Ximénez si "estaban bien". Las amigas aseguraban que sí pero acto seguido vino un silencio incómodo que evidenciaba que algo había ocurrido . "Me he centrado mucho en la perra", explicaba María sobre su nueva mascota. "Su amiga tiene un cáncer pero ella tiene una perra" , añadía Mila.

Para ella, María Patiño ha estado a su lado pero no tanto como esperaba. "La he echado de menos. Con ella hablo y nos mandamos mensajes, pero a veces la he echado en falta", decía Mila. Eso sí, ha sido la propia colaboradora la que ha revelado cuáles son los motivos que han llevado a María a tomar distancia en este asunto.