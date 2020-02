María Patiño, 'Reina del viral', en su entrevista más divertida y personal: "Riego cada día de mi vida mi relación de amor"

María Patiño es una de las más queridas entre las redes sociales por sus momentazos virales con los que la gente se parte de risa. Pero ¿Cómo se toma ella este galardón? “No tengo tanta conciencia pero si sirve para que la gente se ría, perfecto. Además, yo también me río de mí misma. Me parece todo maravilloso y mágico”, ha dicho.

Patiño ha trabajado mucho hasta colarse en las redes sociales: empezó como reportera y ha llegado a ser presentadora de televisión. “No me lo pensé. La experiencia no me la va a quitar nadie. A pesar de los nervios, lo vivió con mucha normalidad: “Me encanta ser presentadora porque soy la que mando y así tengo el control”, ha explicado entre risas. Pero su labor como colaboradora también le fascina porque le encanta “meterse en el barro”.