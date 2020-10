María Patiño ha tomado una insólita decisión con respecto a las Campos. No le gusta que Terelu Campos diga ser “más feliz” sin ver ‘Sálvame’ y que no le gusta nada que en su programa, ‘Viva la vida’, le pongan los vídeos de lo que allí sucede y de lo que le afectan.

Así que María ha decidido que los vídeos van a llegar cuando a ella le dé, literalmente, “la gana” y es que no le gusta que en las declaraciones de la hermana mayor de las Campos se desprenda cierto “desprecio” hacia el programa en el que trabaja.

Sin embargo, este no es más que el último enfrentamiento de una larga lista de conflictos entre las colaboradoras. Se empezó a especular con una mala relación desde que Patiño empezó a presentar el ‘Deluxe’ en sustitución de Jorge Javier Vázquez y, aunque ellas negaron su enemistad, lo cierto es que han sucedido multitud de polémicas entre ellas.

Patiño cree que Terelu la llamó “trepa”

Sus enfrentamientos han sido múltiples, a lo largo de los años y por todo tipo de motivos, como pasó en un capítulo de ‘Las Campos’. Patiño creía que Terelu, con un comentario, le había dejado como una “trepa” y no estaba dispuesta a permitirlo…

La mayoría de edad de Alejandra Rubio

Enfrentadas por culpa de Carmen Borrego

María Patiño cree que no ha rebasado los límites de Terelu Campos

Y, en muchas ocasiones, María no ha entendido que las hermanas tengan la piel fina en ciertos aspectos porque, en su opinión, nunca se ha jugado con lo que más les importa, el trabajo: “Llorando, Terelu me pidió que no se jugara con su profesión y nadie ha jugado con eso, basta ya”.