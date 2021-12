Patricia Alcaraz analiza las diferencias en las distintas autopsias al cuerpo de Mario Biondo: “Son cosas objetivas y extrañas”

En la primera autopsia, el forense no encontró datos de interés médico legal en la cabeza, según este informe el estómago estaría vacío y no habría detalles relevantes más allá de las lesiones producidas por la pasmina anudada al cuello.

El 5 de noviembre de 2018 se exhuma otra vez el cuerpo y en la tercera autopsia, forenses de parte, son claros en sus informes y concluyen que la hipótesis del suicidio no está respaldada y añaden que el análisis de los datos demuestra que Mario no hubiese podido permanecer voluntariamente en la posición en que fue hallado. Además, recalcan el error de no abrir la cavidad craneal. Sin embargo, la fiscalía italiana concluye que se puede decir que la naturaleza de la muerte es compatible con una dinámica de tipo suicida.

Patricia Alcaraz, médico forense, ha analizado en ‘Sálvame’ estas incoherencias entre una autopsia y otra y destacaba que lo más importante es “la prueba objetiva”: “La primera autopsia es extrañísima”. La experta no está de acuerdo con que la cabeza no tenga interés médico legal: “La cabeza tenía un golpe, eso se ve en la primera foto, es una cosa objetiva (…) Tendrían que haber abierto la cabeza”.

“No me cuadraría nada”, decía Patricia ante la hipótesis de que ella tuviera que escribir un informe: “Lo del suicidio no me cuadra”, añadía y nos daba el motivo: “Para suicidarse, los pies no tienen que tocar el suelo”. Además, destacaba que según los fenómenos cadavéricos, el lugar donde se queda depositada la sangre tras la muerte, sería en la zona de la espalda: “¿Qué nos indica? Que ha muerto tumbado boca arriba porque la sangre se ha depositado abajo”. “Son cosas objetivas y extrañas”, concluía Patricia Alcaraz.