Marta López niega tener una relación pero deja una puerta abierta a su ex: “No te voy a decir que dentro de tres años o tres meses"

“Es una persona a la que quiero mucho, se está portando fenomenal, me está ayudando un montón”, nos ha explicado Marta y es que vive sola en Madrid con sus hijos. De hecho, cuando se enteró de la deslealtad de Merlos, sufrió un ataque y, en pleno confinamiento por el coronavirus, no sabía ni qué hacer ni a quién acudir: “Llamé a la policía porque no sabía qué hacer y él fue la persona que vino a asistirme a casa”.

Marta López, ante las imágenes de Alfonso Merlos y Alexia Rivas

Mientras tanto se publican las primeras imágenes de Alfonso Merlos y su nueva pareja, Alexia Rivas. Se trata de unas imágenes en las que aparecen muy acaramelados: "Lo que siento es una especie de asco, y no me refiero a ellos dos, me refiero a todo lo que ha sucedido este tiempo". Además, a él le ve una actitud un tanto "falsa" y "forzada": "No tengo ninguna duda de que ellos eran conscientes de que les hacían fotos".