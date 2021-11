Mayra Gómez Kemp, tras la muerte de su marido: "Estoy muy sola, echando mucho de menos"

“Si toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, el volver a revivir los buenos momentos es volver a vivirlos otra vez”, nos decía Mayra y Paz Padilla le recomendaba no vivir en el pasado: “Mi presente es cuidarme por la gente que me quiere”.

“Pensé ‘¿Y si salgo a la calle sin mascarilla? No será culpa mía pero luego dije no, mi hermana no se lo merece”, decía Mayra y es que quería irse con él, pero no lo hizo porque ni él lo querría ni tampoco su gente más cercana.