Borrego se transforma en Carmen Morreo: "He pasado mucho miedo"

Al terminar, Carmen ha afirmado haber "pasado mucho miedo" porque el vestido "lleva un palo detrás que si me descuido no te digo por donde entra", entre risas.

'La prohibida' piensa que a Carmen "le queda muy bien el maquillaje" y que lo lleva dentro. El Maestro Joao la ha visto muy bien: "Te he visto con arte, con estilo, me pareces muy graciosa y me has gustado". Samantha Hudson cree que ha tenido mucho miedo: "Deberías haberlo dejado en casa, pero me encanta verte y me ha gustado mucho el homenaje final al chuminero de Lydia".