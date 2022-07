Chuchi , ganadora de la gala de Las Palmas de Gran Canaria 2019 está muy feliz con el resultado de su trabajo, “no puedo estar más orgullosa”. Además, no ha pasado por alto la actitud de su pupilo, “te has quitado todas las inseguridades” .

Prohibida ha comenzado resaltando su forma de bailar en el escenario y su traje, “se ha visto movimiento continuamente, muy bien vestida”. Eso sí, no ha dudado en señalar un aspecto negativo de las actuaciones vistas hasta el momento: “Lo que estoy viendo es que os cortáis menos cuando no vais travestidos”

El Maestro Joao está encantado, “lo has hecho muy bien, me has gustado más de lo que esperaba”. Samantha Hudson habla por primera vez de la interpretación musical, “has hecho muy bien el playback”. A pesar de verle incómodo con los tacones da la enhorabuena al colaborador, “te has desenvuelto muy bien, estás muy guapa, creo que ha estado súper”.