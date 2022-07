La traca final del ‘Sálvame Mediafest’ ha estado protagonizada por Jorge Javier Vázquez, que nos ha sorprendido a todos convirtiéndose en drag queen en un tiempo récord. El presentador ha aparecido en el escenario con un traje espectacular, aunque algo incómodo, según ha comentado: “Espero que las puntuaciones no duren mucho porque el casco me está comiendo la cabeza. Cuanto antes acabemos, mejor. Yo voy a intentar que todo esto no se me mueva nada”.