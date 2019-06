Mila Ximénez, a punto de abandonar 'Sálvame' tras una discusión con Lydia Lozano

En la secuencia que han grabado nuestros compañeros, Lydia Lozano dice estar harta de poner una sonrisa ante los ataques de Mila así que ella, tras escucharlo, le ha pedido que deje de disimular. A tanto ha llegado la situación que Mila se ha levantado dispuesta a abandonar el programa: “Hoy no voy a cobrar pero no voy a trabajar contigo, no puedo más”.