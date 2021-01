Mila Ximénez, sobre el estado de salud de Manolo Santana: "Me importa cuatro m***"

Ha llegado a 'Sálvame' un testimonio estremecedor, así lo calificaba José Antonio León, se trata de un trabajador del club de tenis de Manolo Santana. Según este empleado, el tenista se encuentra en una "situación lamentable" , ha asegurado, "da pena verlo" , e incluso, "hay que estar dándole de comer. No puede casi ni hablar" , ha añadido. También ha tenido unas palabras a la pareja del ex de Mila, "Claudia es muy mala. Tiene un carácter muy fuerte y está todo el día chillando", ha relatado, y este trabajador dice que le trata muy mal, "se piensa que todos somos esclavos", ha contado.

Además a la colaboradora tampoco le pilla por sorpresa que esté en esa situación, "me estremece pero él está como quiere estar", ha asegurado, "es un señor que ha decidido hace tiempo tener esta vida, esta relación separarse de la gente que le quiere", ha añadido. En este momento, no le interesa saber nada de su ex ni de Claudia, su pareja, "creo que Manolo Santana ha sido la peor persona con la que he tenido trato en mi vida", ha asegurado Mila, "como tenista ha sido el mejor, como persona para mí ha sido y es abominable", ha sentenciado.