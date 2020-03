Lydia Lozano "cansada" de Kiko Matamoros por un gesto que no le ha gustado nada: "No tienes ni pizca de gracia"

Mientras los colaboradores comentaban un vídeo de ‘Supervivientes’, Lydia Lozano recalcaba que le había gustado mucho unas palabras de Jorge Javier Vázquez. Sin poder terminar de contarlo, se ha emocionado por un gesto que le ha hecho Kiko Matamoros y que no le ha sentado nada bien.

“El graciosillo de la clase. Es que no puedo… estoy hablando y está haciendo gestos ¿Qué vas de gracioso? De verdad… es que no tienes ni pizca de gracia. Me cansas mucho ¡Qué pesadilla!”, le reprochaba Lydia.