Mónica Naranjo nos cuenta cómo vivió el grito de Christofer en ‘La isla de las tentaciones’: “Fue trágico, estaba fuera de sí”

Lo que le ha enseñado la isla es “a no juzgar”, ni a la persona que cae en la tentación ni a la persona que llora porque su pareja le ha engañado: “Esto me ha servido de espejo para saber qué quiero en una relación y qué no quiero”.

“Lo he pasado fatal, fatal”, nos ha confesado la cantante que nos cuenta que ha habido momentos de alta tensión, como el momento en que Christofer vio las imágenes de Estefanía y salió corriendo y pronunciando su ya célebre grito: “Yo lo viví de forma muy trágica, pasé miedo porque vi a Christofer fuera de sí. Llevaba días muy malito, no podía dormir, estuvimos muy encima de él para ayudarle. Su reacción fue muy dura, me dieron ganas de ir detrás de él pero no pude”.