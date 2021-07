Mónica Pont demandó a José Luis Moreno por una deuda: "Nos dieron largas seis meses"

José Luis Moreno ha sido puesto en libertad tras pasar dos días en el calabozo, acusado de presuntos delitos de estafa y blanqueo. Desde que se conociera la noticia, no paran de surgir testimonios como el de Mónica Pont, que nos habla de su “modus operandi”.

Asegura que con ella siempre se comportó bien, no se mostró ni prepotente ni autoritario, sí halagador y prometiéndole proyectos constantemente. Sin embargo, tras una grabación, le dijo que la volvería a llamar, no fue así y cuando su agente intentó cobrar, no paró de recibir largas.